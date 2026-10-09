Aşık Veysel'in kültürel mirası ABD'de bilim dünyasıyla buluştu

ABD 'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen 2026 Türk-Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenler (TASSA) Konferansında, Aşık Veysel'in kültürel mirası ele alındı.

Aşık Veysel Vakfından yapılan açıklamaya göre, Vakıf, TASSA Konferansı'nda Aşık Veysel'in kültürel mirasını bilim insanları, akademisyenler ve genç araştırmacılarla buluşturdu.

ABD'de gerçekleştirilen konferans, yapay zeka, teknoloji , bilim ve geleceğin dünyasına ilişkin önemli başlıkların yanı sıra kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine de dikkati çekti.

Aşık Veysel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, konferansta yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in yaşamından, insanlık anlayışından ve eserlerinin evrensel mesajlarından bahsederek, bilim ve teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada kültürel mirasın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

AŞIK VEYSEL’İN TORUNUNDAN KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, buluşmaya ilişkin; "Bir yanda yapay zeka, teknoloji ve geleceğin dünyasını konuşurken diğer yanda bizi biz yapan değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Aşık Veysel'in insanı merkeze alan evrensel dili, bugün dünyanın her yerinde karşılık buluyor. Vakıf olarak bu mirası uluslararası platformlarda geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Konferans kapsamında Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye 'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve farklı alanlardan bilim insanları bir araya geldi.

Program, TASSA Başkanı Prof. Dr. Ercan Alp, konferans eş başkanları Prof. Dr. Hasan Ayaz ve Prof. Dr. Canan Dağdeviren öncülüğünde düzenlendi.