Asılsız ceza kestiren fahri trafik müfettişlerine 3’er yıl hapis istemi

Emekli mühendis Bayram İkiz, Mersin’deki yazlığında yönetim toplantısında 24 Ağustos 2020’de başka bir adayı desteklediği için komşusu Abdullah K. ile tartıştı. Kavga eden taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu ancak komşuların araya girmesiyle uzlaştı.

Olaydan bir hafta sonra İkiz’in evine otoyolda makas attığı gerekçesiyle bin 228 TL’lik trafik cezası geldi. Bu duruma şaşıran İkiz’e, 13 Eylül 2020’de bu kez de ters istikamette araç kullandığı gerekçesiyle bin 228 TL’lik başka bir ceza daha geldi.

Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklarla kesilen cezalara itiraz eden İkiz’in oğlu Hüseyin İkiz, durumdan şüphelenip, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.