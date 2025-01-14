Asılsız haber paylaşan sosyal medya hesabı yöneticisine gözaltı
Kırıkkale'de sosyal medya hesabından asılsız haber paylaşan S.Y., "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.
Foto: Arşiv
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kırıkkalemedya" isimli sosyal medya hesabının "16 yaşındaki bir genç başından vuruldu" paylaşımı üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde haberin asılsız olduğu belirlendi.
Paylaşım yapan sosyal medya hesabı yöneticisi S.Y., "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Kırıkkale
- Sosyal Medya