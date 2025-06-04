Asılsız "kalaşnikof" paylaşımına gözaltı



Hatay'da sosyal medyadan "asılsız paylaşımlar yaptıkları" gerekçesiyle baba ile oğlu gözaltına alındı.

Samandağ Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, asılsız olduğu anlaşılan iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medyada paylaşıldığını belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.