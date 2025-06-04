Asılsız "kalaşnikof" paylaşımına gözaltı
Hatay'da sosyal medyada ""Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" şeklinde asılsız paylaşım yaptıkları gerekçesiyle M.D. ve oğlu S.D. gözaltına alındı.
Hatay'da sosyal medyadan "asılsız paylaşımlar yaptıkları" gerekçesiyle baba ile oğlu gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler, asılsız olduğu anlaşılan iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medyada paylaşıldığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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