Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.