Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde corona virüsle ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan 855 kişiden 402'sinin yakalandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 13:15 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 13:25

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.

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