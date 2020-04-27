Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 13:15 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 13:25
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.