Aşiret festivaline 20 bin kişi katıldı, 300 koyun kesildi

Hem Hakkari hem de Irak'ın büyük aşiretlerinden olan Doski Aşireti mensupları, 'Doski Aşireti Gençlik Festivali'ni düzenledi. İlçede ilk kez organize edilen aşiret festivali, Bulaklı köyünde yapıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Irak, İran ve Avrupa ülkelerinden de birçok insanın katıldığı festival renkli görüntüler oluşturdu.



Eski Hakkari Milletvekili ve Doski Aşiret Lideri Esat Canan'ın festival alanına girişi büyük bir coşkuyla karşılanırken, kalabalık kitle ardından halay çekerek doyasıya eğlendi.



Burada konuşan Esat Canan, "Bu güzel ve görkemli festivali Doski Aşireti gençleri düzenledi. Bu festival tüm Hakkari halkının huzuru ve mutluluğu için yapıldı. Bu festival; barış ve kardeşliğe giden yolda çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Umudumuz odur ki Yüksekova'mız için hayırlara vesile olsun. Aşiretimize mensup olan insanlar bir araya gelmeyi ve tanışmayı çok istiyordu. Bu anlamda bu festival çok olumlu, çok güzel sonuçlara şahitlik edecektir. Festivalimiz tüm halkımıza ve tüm aşiret mensuplarımıza hayırlı olsun. Doski Aşireti olarak amacımız bu ülkede ve bölgede yaşayan herkesle birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve onlara dostluk elini uzatmaktır” dedi.



Doski aşireti büyüklerinden Kerem Özcanan da, "Doski aşiretinin görkemli festivali için gerek yurtdışı gerek yurt içinden çok sayıda misafirimiz geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Festival öncesi 300 koyun kesildi. Gördüğünüz gibi bugün bu alanda 20 binden fazla aşiret mensubumuz bulunmaktadır. Bugün çok mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü Yüksekova'da ilk kez bu büyüklükte bir festival yapıldı. Tek bir amacımız var, o da bölgenin huzuru ve kardeşliğini pekiştirmek. Bizi bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz, minnettarız” ifadelerini kullandı.