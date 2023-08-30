Aşiretlerden tasarruf kararı: Takılar kapalı zarfta

Günlerce süren ve milyonları bulan takılarla gündeme gelen aşiret düğünleri de ekonomik koşullardan etkilendi. Van'da bir araya gelen aşiret temsilcileri düğünlerde damat ve geline takılan paraların kapalı zarfla verilmesini karar bağladı. Alınan karara göre,  düğünlerde gelinlik ve kuaför olmayacak, aykırı davranan düğüne hiçbir aşiret de katılmayacak.

Aşiretlerden tasarruf kararı: Takılar kapalı zarfta

Başkale'de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi.

Aşiret temsilcileri, bundan sonra düğünlerde zarf usulüne geçerken, taziyeleri ise 3 günden 2 güne düşürdü. Aşiret adına konuşan İskender Ertuş, "Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır" dedi.

Ertuş, “Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır. Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız.” diye konuştu

Aşiretlerden tasarruf kararı: Takılar kapalı zarfta - 1 Geçtiğimiz ay Van'da düzenlenen bir aşiret düğününde para ve altınları 15 kişi saymış, görüntüler sosyal medyada ilgi çekmişti.

Aşiretler, taziyelere de düzenlemeler getirdi. Daha önce 3 gün yapılan taziyelerin 2 gün yapılması ve "Kara bayram" olarak adlandırılan adetlerin de kaldırılmasına karar verildi.

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