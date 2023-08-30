Aşiretlerden tasarruf kararı: Takılar kapalı zarfta

Van Başkale'de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi.

Aşiret temsilcileri, bundan sonra düğünlerde zarf usulüne geçerken, taziyeleri ise 3 günden 2 güne düşürdü. Aşiret adına konuşan İskender Ertuş, "Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır" dedi.



Ertuş, “Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır. Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız.” diye konuştu



