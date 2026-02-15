Aşırı hız felaket getirdi. 2 ağır yaralı
15.02.2026 07:09
İstanbul'da sürücüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği araç park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde R.P. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı, ardından takla attı.
Kartal sahil yolundaki kazada R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün aşırı hızlı olduğunu ifade eden bir görgü tanığı kazayı "Sol şeritten süratli bir şekilde geldi virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara çarptı, sonra da takla attı." ifadeleriyle anlattı.