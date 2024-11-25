Aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik kesintileri yaşandı

Orta Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.



Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş'den (YEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ'ın aşırı kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintilerini gidermek ve olası elektrik kesintilerini önlemek için aralıksız çalıştığı belirtildi.



Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta yaklaşık 3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ'ın elektrik dağıtımının aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü vurgulandı.