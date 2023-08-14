Aşırı sıcak trafoyu yaktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti.



Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu.



Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.