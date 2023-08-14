Aşırı sıcak trafoyu yaktı

Karaman'da trafo merkezinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının aşırı sıcak nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

Aşırı sıcak trafoyu yaktı

Karaman’da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı.

Yangın, saat 15.45'te Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafo merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafo merkezinden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aşırı sıcak trafoyu yaktı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti.

Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu.

Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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