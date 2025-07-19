Aşırı sıcak uyarısı: Çarşamba pik yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre hala mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yükselmeye devam edecek.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar salı günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak ve çarşamba günü pik yapacak.



Bugün (cumartesi) Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Bugün bazı merkezlerdeki sıcaklıklar şöyle olacak:



- İstanbul 32 derece.



- Kırklareli 34 derece.



- İzmir 35 derece.



- Denizli 38 derece.



- Adana 35 derece.



- Antalya 32 derece.



- Ankara 34 derece.



- Trabzon 27 derece.



- Diyarbakır 43 derece.



- Gaziantep 39 derece.