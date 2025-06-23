Aşırı sıcak uyarısı: Salıdan sonraya dikkat!
Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 9 derece artacak. İstanbul 35, Diyarbakır 41, Aydın 44 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.
Hafta başında hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Salıdan sonra ise bunaltan sıcaklar başlayacak.
44 DERECEYİ BULACAK
Ankara 34, İstanbul 35, izmir 39, Konya 33, Edirne ve Bursa 39, Diyarbakır 41, Aydın 44, Muğla 40, Antalya ve Adana 38 dereceyi görecek.
MGM kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği uyarısı yaptı.
Bugün için Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 25 Haziran 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°.
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