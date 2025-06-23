Aşırı sıcak uyarısı: Salıdan sonraya dikkat!

Bugün için Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.

MGM kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği uyarısı yaptı.

Ankara 34, İstanbul 35, izmir 39, Konya 33, Edirne ve Bursa 39, Diyarbakır 41, Aydın 44, Muğla 40, Antalya ve Adana 38 dereceyi görecek.

Hafta başında hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



EGE

Az bulutlu ve açık, güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.