Aşırı sıcaklar başlıyor: 44 dereceleri göreceğiz
Pazar günü pik yapması beklenen aşırı sıcaklar bugünden itibaren etkisini göstermeye başlıyor. İzmir 39, Edirne 40, Aydın 44 derecelere çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen aşırı sıcakların iç kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bazı il merkezlerinde; 05 Temmuz-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:
Ankara : 36
İstanbul : 34
İzmir : 39
Konya : 36
Edirne : 40
Bursa : 36
Aydın : 44
Muğla : 40
Antalya : 40
Adana : 38
Diyarbakır : 43
İKİ İL İÇİN "TURUNCU" UYARI
Öte yandan Ordu ve Giresun için "turuncu" kodlu sağanak uyarısı yapan MGM'nin tahminlerine göre bu illerin yanı sıra Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış görülecek.
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