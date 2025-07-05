Aşırı sıcaklar başlıyor: 44 dereceleri göreceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen aşırı sıcakların iç kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.



Bazı il merkezlerinde; 05 Temmuz-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:



Ankara : 36



İstanbul : 34



İzmir : 39



Konya : 36



Edirne : 40



Bursa : 36



Aydın : 44



Muğla : 40



Antalya : 40



Adana : 38



Diyarbakır : 43



İKİ İL İÇİN "TURUNCU" UYARI

Öte yandan Ordu ve Giresun için "turuncu" kodlu sağanak uyarısı yapan MGM'nin tahminlerine göre bu illerin yanı sıra Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış görülecek.