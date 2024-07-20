Aşırı sıcaklar bir hafta daha sürecek!

Türkiye en sıcak yazlarından birini yaşıyor, sıcağa bağlı sağlık sorunları yaşanabilir. Aşırı sıcaklar bir hafta daha sürecek.

Aşırı sıcaklar bir hafta daha sürecek!

İstanbul'da özellikle gece saatleri çok bunaltıcı oluyor. Öğle ise 35 derece olan sıcaklık, yüzde 60 bağıl nem ile birleşince 43 derece hissediliyor. Pazartesi bağıl nem biraz azalacak. Ankara öğle 35, gece 20 derece, İzmir gölgede 36 derece, rüzgarlar nemli esmeye başladığından hava daha da bunaltıcı. Bursa'da poyraz sert, sıcaklık 36 derece. Antalya'da nem azaldı, sıcaklık 40 derece.

Marmara'da poyraz sert ve özellikle sahillerde çok nemli esiyor. Sıcaklık da çok yüksek olduğundan hissedilen sıcaklık normal değerlerin çok üzerinde. Edirne 39, Çanakkale ve Balıkesir 38, Sakarya 36 derece.

İç Anadolu güneşli, sıcaklık artışı sürüyor. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Eskişehir 38, Konya ve Kayseri 34, Sivas 32 derece. Yeni hafta daha sıcak başlayacak.

Ege'de sürerken, pazar rüzgarlar daha nemli esecek. Gölgede Manisa ve Denizli 42, Muğla 39, Aydın 41, Bodrum 38 derece, sıcaktan korunulmalı.

Akdeniz'de şartlar değişmiyor, sıcak çarpması tehlikesi en yüksek seyiyede, Mersin, İskenderun boyunca yüzde 70'leri bulan bağıl nem nedeniyle gölgede hissedilen sıcaklık adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 40 derece. Isparta çevresinde hava biraz daha kuru ancak çok sıcak 38-39 derecelerde.

Karadeniz'de pazar yağışlar ara veriyor, bölge genelinde güneş görülebilecek. Bolu ve Kastamonu 34, Samsun 32, Trabzon 30 derece, sahillerdeki yüksek bağıl nem sıcaklığı 36-37 derece hissettiriyor

Doğu Anadolu'da pazardan itibaren çoğu şehirde yağmur kesiliyor. Yağış kars civarında kısa süreli ve yerel olacak. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da sıcaklık aynı değerlerde kalmaya devam ediyor, Gaziantep 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece.

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