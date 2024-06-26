Aşırı sıcaklar nedeniyle Ankara'da çalışma saatlerine düzenleme!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentteki aşırı sıcak nedeniyle personelin çalışma koşullarına yönelik tedbirler alınacağını açıkladı. Buna göre, aşırı sıcakta çalışanların zorunlu ve acil durumlar hariç serin saatlerde çalışmasına imkan verilecek.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Ankara'da çalışma saatlerine düzenleme!

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yayınlanan genelge doğrultusunda, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde ve açık alanlarda faaliyet gösteren personelin çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yeniden düzenlenecek.

Sıcak havaların, çalışma performansını düşürebileceği ve dikkat dağınıklığı, halsizlik, baş ağrısı gibi semptomlara neden olarak, iş kazalarının oluşma riskini artırabileceği ifade edilen genelgede, personelin aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması açısından tedbir alınması istendi.

Ayrıca çalışanlar sık sık su içmeye teşvik edilecek ve kapalı ortamda çalışan personelin klimadan kaynaklı rahatsızlık yaşamaması için önlem alınacak.

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