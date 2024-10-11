Aşırı sıcaklarla birlikte elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) İklim İzleme Servisi Copernicus’a göre 2024 yılı, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yazı olarak geçti. Aşırı sıcaklar ve yüksek nemin etkisi ile bu yaz İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminde artış gözlendi.

18 TEMMUZ'DA REKOR KIRILDI



İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefi ile faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) verilerine göre, bu yıl elektrik tüketimi 7 milyar 691 milyon kWh’yi aştı.

Yılın ilk sekiz aylık verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda günlük en yüksek elektrik tüketimi 103.800,92 kWh ile 18 Temmuz günü gözlendi.



Geçen yıl en yüksek tüketim 96.443,38 kWh ile 26 Temmuz tarihinde yaşanmıştı.