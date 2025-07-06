Aşırı soğuktan dolayı buğday başakları boş kaldı

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki çiftçiler tarafından 458 rakımlı Süphan Dağı eteklerindeki yaylalarda ekimi yapılan buğday tarlaları, aşırı soğuk nedeniyle büyük zarar gördü.



2600 rakımlı bölgede yapılan incelemelerde buğday başaklarının yaklaşık yüzde 80'inin boş kaldığı tespit edildi. Gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte oluşan don olayları, başakların gelişimini olumsuz etkiledi.



Orhan Emen isimli çiftçi, "Burası Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 2600 rakımlı Uzunsırt Yaylası. 250 dönüm buğday tarlasına 15 gün gelip baktığımda muhteşem görünüyordu. Bugün ise gelip baktım maalesef tüm emeğimiz yok olmuş. Kuru soğuk ve fırtına buğday başaklarını kurutmuş. Boş bir başakla karşı karşıyayız. Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" dedi.