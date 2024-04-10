Asırlık geleneği İstanbul'da devam ettiriyorlar

Arnavutköy’ün Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde yaşayan çok sayıda vatandaş, memleketlerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini İstanbul’da da sürdürüyor.



Köylerindeki tüm vatandaşların köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneğini yıllar önce İstanbul’a gelen mahalle sakinleri burada da devam ettirdi.

Bayram namazının ardından mahalledeki boş arazide tek sıralı kuyruklar oluşturan vatandaşların bayramlaştığı anlar ise havadan görüntülendi.



Bayramlaşma sonrası yöresel lezzetlerden Herise yiyen vatandaşlar, ardından toplu mezarlık ziyaretleri ile ev ziyaretleri yapıyor.

Bayramlaşma geleneğinin asırlardır memleketlerinde devam ettiğini söyleyen vatandaşlar, uzun yıllar bu geleneği İstanbul'da da sürdürmek istediklerini dile getirdiler.