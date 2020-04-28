Asırlık nine corona virüsü yendi

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Erzincan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen biri 99 yaşında olan iki hasta, alkışlarla tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.



Coronavirüs testi pozitif çıkan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, Covid-19’u atlattı.



Dağdelen ile Yalçın, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.

"GERÇEK YAŞIM 110"



Safiye Dağdelen 99'un kimlik yaşı olduğunu gerçek yaşının ise 110 olduğunu söyledi.



CORONA GÜNLERİNDE YAŞLI ÇİFTE SÜRPRİZ HEDİYE

