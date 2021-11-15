Aşısız ilçe başkanı coronadan öldü

Haberler - DHA 15.11.2021 - 14:20
Tokat'ta Saadet Partili ilçe başkanı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce corona virüse yakalandı.
Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Han’ın corona virüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanının yarın Erbaa’da toprağa verileceği öğrenildi.