Asit ve klor karışınca zehir yaydı: 6 kişi hastanelik oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı otelin havuz bakımı sırasında asit ve klorun karışması sonucu yayılan kokudan 6 otel çalışanı etkilendi.

Asit ve klor karışınca zehir yaydı: 6 kişi hastanelik oldu

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin bölümünde özel bir firma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik işlemi sırasında firma çalışanının yanlışlıkla klor ve asidi karıştırması sonucu etrafa yaydığı kokudan 6 otel çalışanının etkilendiği bildirildi.

112 Acil ihbar hattına gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Antalya'dan AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Asit ve klor karışınca zehir yaydı: 6 kişi hastanelik oldu - 1

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının önemli bir şeylerinin olmadığı ve kısa sürede taburcu edilerek görevlerinin başına döndükleri bildirildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının önemli bir şeylerinin olmadığı ve kısa sürede taburcu edilerek görevlerinin başına döndükleri bildirildi.

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