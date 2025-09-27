Asit yüklü tankere otomobil çarptı: Aynı aileden 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 15.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde Enes Y. (30) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet G. (52) idaresindeki asit yüklü tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki aynı aileden, sürücü ile Merve Y. (26), Fevzi Y. (60), Hatice Y. (52) ve 1 yaşındaki Asil Y. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Asil Y. adlı bebek ile Hatice Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.