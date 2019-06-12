Hatay'da dershane dönüşü uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden Berfin Özek, ameliyat edileceği Bodrum ilçesine uğurlandı.

Ailesi, arkadaşları ve yakınları tarafından İskenderun Otogarı'ndan ameliyatın yapılacağı özel hastanenin bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesine uğurlanan genç kız, gözyaşları içinde sevdikleriyle vedalaştı.



Berfin Özek, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Baba Yaşar Özek de, kızının bir an önce eski haline dönmesi için günlerce dua edeceklerini dile getirdi.



ASİTLİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI



İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

MASRAFLARI ÖZEL BİR HASTANE TARAFINDAN KARŞILANACAK



Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanacağı bildirildi.

