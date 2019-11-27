Asitli saldırı kurbanı Berfin davasında istenen ceza düştü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yüzüne asit atarak 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzünün bir bölümünün yanmasına ve sağ gözünü kaybetmesine neden olmakla suçlanan sanık hakkında istenen ceza düşürüldü.

Dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur Berfin Özek ilk kez katılırken, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile bazı kadın platformlarının temsilcileri salonda hazır bulundu.



İddanameyi kasten adam öldürme suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında "öldürme kastın"ın olmadığına dair bir hukuki değerlendirme yaptı. Bu doğrultuda sanığın "kasten yaralama"dan ceza alması talep edildi.

Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert, "HTS kayıtları ile ilgili rapor geldi. Sanığın o saatlerde olay yerinde olduğu netleşti. Savcılık makamınca iddianame 'kasten öldürmek' suçundan düzenlenmişti. Olması gerekende buydu. Sonuçta kadının hayatını karartan bir kimyasal dökülmüştü. Ancak şimdi iddia makamınca istenen ceza öldürme kastının olmadığına dair bir hukuki değerlendirme yaptı. Tabii ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının mütalaası. Biz mütalaaya beyanda bulunmak için süre istedik" dedi.



Avukatlara göre "kasten yaralama"dan verilecek ceza 1 yıl ile 3 yıl arasında değişiyor. Hatta sanığın, yattığı süre göz önüne alınarak, serbest bırakılıp tutuksuz yargılanabileceği de belirtiliyor.

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