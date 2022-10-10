Asitli saldırıya kaza savunması

Kendisine saplantılı bir adamdan kurtulmak için işinden, evinden vazgeçmiş, yaşadığı şehri terk etmeye karar vermişti. Maalesef kaçamadı...



Yasemin Uzunçelebi, bir yıl önce İstanbul'dan ayrılmadan bir gün önce Mehmet Yıldız'ın saldırısına uğradı. Yıldız, beraber olmak istediği kadının evine 5 Ekim 2021'de gizlice girerek yüzüne kimyasal madde fırlattı. Sonra binadan çıkıp koşarak kaçtı.



Olayla ilgili dava sürüyor. Yasemin Uzunçelebi halen tedavisi sürdüğü ve solunum cihazına bağlı olduğu için duruşmaya katılamadı.



Sanık savunmasında "Ben Yasemin'i öldürme gibi bir düşünceye kapılmadım. benim hayatla ilgili hayallerim vardı" dedi. Yaşananların kaza sonucu meydana geldiğini iddia etti.



Duruşmada olay yeri inceleme polisleri de tanık olarak ifade verdi. Yerde ve yatağın çevresinde damlalar gördüklerini, bir tasın içinde bulduları sıvı kalıntılarından örnek aldıklarını anlattılar. Bir boğuşma izine rastlamadıklarını da söylediler.



Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianamede Mehmet Yıldız hakkında canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs suçunda 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.