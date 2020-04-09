Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

''OZAN'I SEVİYORUM ONUNLA EVLENMEK İSTİYORUM''

Özek'in, eski erkek arkadaşı için ''Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" diyerek dilekçe verdiği ileri sürülüyor.

Berfin Özek'in eski avukatı Mehtap Sert de "Berfin hükümlü hakkındaki şikayetinden bugün vazgeçmiştir" açıklamasında bulundu.

''OZAN SERBEST KALABİLİR''



Berfin Özek'in azlettiği avukatlarından Nevzat Ercan ise gelişme üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Berfin Özek, İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe vermiş, Ozan Çeltik'i affettiğini ve bu konu ile ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. 'Onu seviyorum, onunla evlenmek istiyorum o da benimle evlenmek istiyor' diye bilgilendirmiş. Bizleri de azletmiş.



Bu durumda Ozan yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahiptir. Bu konuda bizim düşüncemiz böyle bir dilekçe vermemesiydi. Ama kendisi affettiğini ve evlenmek istediğini söyleyerek dilekçesini vermiştir."



İSKENDERUN KADIN PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İskenderun Kadın Platformu'ndan yapılan açıklamada da, platformun kurulduğu günden bu yana birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduğu belirtildi.



Berfin Özek davasında da ilk günden bu yana her türlü desteğin sağlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirmemize rağmen, kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden, ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."



OLAYIN GEÇMİŞİ



İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. 7 Ocak'ta görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.