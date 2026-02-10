Aşk acısı çeken de kavanozun kapağını açamayan da 112'yi arıyor

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gelen ihbarlar doğrultusunda olaylara acil müdahale için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürütüyor.

Merkezi, önemli ihbarların yanı sıra "Gelin bohçası hazırlayacağım, bohça nasıl hazırlanır?", "Uçağım ne zaman hareket edecek?", "Eşimle tartıştım, haklı mıyım haksız mıyım?", "Kavanozun kapağını açamıyorum." gibi gerekçelerle arayanlar da bulunuyor.

YÜZDE 50'DEN FAZLA GEREKSİZ ÇAĞRI GELDİ

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla asılsız çağrı ve gereksiz arama sayısı her geçen yıl düşse de Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te 112 Acil Çağrı merkezlerine 2025'te gelen çağrıların yüzde 50'den fazlasını gereksiz aramaların oluşturduğu belirtildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, merkeze en çok sağlık ve güvenlikle ilgili çağrılar geldiğini ifade etti.

Hatipoğlu, "2025 yılında arkadaşlarımız 619 bin çağrı karşıladı, bunun 235 binini asıllı çağrılar oluşturdu. Asılsız olan ile telefon açıldığı sırada kapanan çağrılar yüzde 38,24." dedi.

"AŞK ACISI ÇEKİYORUM" DİYE ARAMIŞLAR

Asılsız bir çağrının ise kimi zaman acil bir vakaya müdahaleyi geciktirebildiğini dile getiren Hatipoğlu, "Asılsız ihbarlarda kişiye 18 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Yine açılışta kapanan çağrılar veya benzeri hususlar söz konusu, bu çağrılarda da bin 800 lira idari para cezası uygulanıyor." diye konuştu.

Hatipoğlu, insanların "Ayakkabım çatıda kaldı, itfaiye gelsin.", "Televizyondan sipariş verdiğim bal, bal tadı vermiyor, yardım edin.", "Aşk acısı çekiyorum, dertleşmek istiyorum." diye arayanlar olduğundan söz etti.

GELİN BOHÇASI HAZIRLIĞI İÇİN ARAMIŞLAR

Merkezde görevli personelden Helin Ece de merkeze her gün çok sayıda asılsız çağrı geldiğini anlatarak, "Asılsız çağrılarla ilgili mağduriyetimiz var. 'Gelin bohçası hazırlayacağım, bohça nasıl hazırlanır?', 'Uçağım ne zaman hareket edecek?' şeklinde sorulara da maruz kalıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Merkezdeki personelden Elanur Uçar, 7 gün 24 saat esasıyla acil durumdaki vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, özellikle küçük yaştaki çocukların bu hattı gereksiz meşgul ettiğini belirtti.

Görevliler, bu durumun gerçekten ihtiyacı olan bir vatandaşın merkeze uluşmasına engel olduğunu dile getirdi