"Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeyi aradı

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 58’i gereksiz aramalardan oluşuyor.



Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.



Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42’si vakaya dönüşmedi.



"AŞK ACISI ÇEKİYORUM İÇİM YANIYOR"



112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum." ihbarında bulunduğunu söyledi.



PARA CEZASI UYGULANIYOR



Acil durumlar dışında çağrı merkezini arayıp asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulanıyor.

