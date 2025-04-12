Aşkale’de kar yağış etkili oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı zaman zaman durma noktasına gelse de, kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.



Özellikle sabah erken saatlerde şiddetini artıran yağış ilçeyi komple beyaz bürüdü. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe tamamen beyaz örtüyle kaplandı.



Havaların kış aylarına oranla sıcak olması yağan karın çoğunun erimesine yal açmış olsa da yine de ilçe merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

