Asker adayının Covid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askere gitmeye hazırlanan cami imamının oğlunun corona virüs testi pozitif çıktı. Cami lojmanı ve cami, giriş çıkışlara kapatıldı. Asker adayı tedaviye, onunla temasta bulunduğu tespit edilen 68 kişi ise karantinaya alındı.

DHA 29.06.2020 - 13:23 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 13:24

Asker adayının Covid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Yolçatı Cami imamının oğlu B.C.B.'ye (22), askere gitmek için yaptığı işlemler sırasında yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapıldı.

İlişkili Haberler

Kastamonu'da 8 infaz ve koruma memurunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Kastamonu'da 8 infaz ve koruma memurunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Korucunun corona virüs testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Korucunun corona virüs testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

68 KİŞİYE 14 GÜN KARANTİNA

Gelen mesajla test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen B.C.B., hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonucunda ise B.C.B.'nin ailesinin yaşadığı lojman, babasının imamlık yaptığı cami ve camiye namaza gelenlerin de aralarında bulunduğu 53 evde yaşayan 68 kişi, İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Jandarma ekipleri, karantinaya alınan cami ve evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...