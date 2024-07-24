Asker eğlencesi için kolu kapatan trafik magandalarına ceza

İstanbul Üsküdar ve Pendik'te asker eğlencesinde konvoy oluşturup trafiği tehlikeye düşüren 7 sürücüye toplam 42 bin 573 lira ceza kesildi.

Asker eğlencesi için kolu kapatan trafik magandalarına ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Üsküdar ve Pendik'te 20 Temmuz'da asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Ekipler, araç plaka bilgilerinden tespit ettiği 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

42 BİN 573 TL CEZA

Sürücülere "duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek", "konvoy yapmak", "drift yapmak" ve "trafikteki kural, yasak ve zorunluluklara uymamak" suçlarından toplam 42 bin 573 lira ceza uygulandı.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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