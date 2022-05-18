Asker eğlencesinde açılan ateş ağır yaraladı

Antalya'da asker eğlencesi sırasında açılan ateşte bir kişi ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.05.2022 - 10:44

Asker eğlencesinde açılan ateş ağır yaraladı

'nın Serik ilçesinde havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Sarıabalı Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katılan V.K. (21), av tüfeği ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Bulut (21) yaralandı.

Bulut, eğlenceye katılanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

V.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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