Asker eğlencesinde bekçiye bıçaklı saldırı: 3 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen K.K. (17), dün saat 20.00 sıralarında arkadaşı A.Ç.T.’nin (20) asker eğlencesine gidip hayırlı olsun dedikten sonra otomobiline doğru giden Abdulsamet Altuntaş’ın (27) omzuna elini attı.

Altuntaş, kendisiyle telefonla fotoğraf çekinmek isteyen K.K. ile yanındaki M.G. (18) ve E.A.'yı (19) uyarınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bekçi Altuntaş'ı yüzü, boynu ve 3’ü de karnına olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaraladı.

Arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürülen Altuntaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Altuntaş’ın durumunun ise iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.