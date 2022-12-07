Asker eğlencesinde havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de, asker eğlencesi sırasında havaya silahla ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asker eğlencesinde havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde 3 Aralık'ta asker eğlencesi düzenleyen bir grup, içinde bulundukları araçtan seyir halindeyken silahla havaya ateş etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasından şüphelileri tespit etti.

Asker eğlencesinde havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı - 1

Şüpheliler Y.Ş., F.Ç. ve A.Y. gözaltına alınırken, olayda kullanılan tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde A.Y.'nin motosiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınanlar hakkında "meskun mahalde araçla seyir halinde ateş etmek" ve "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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