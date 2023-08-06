Asker eğlencesinde kavga: 2 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre asker eğlencesi için toplanan kalabalık arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine bıçak, tekme ve yumruklarla saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Sokağa gelen polis ekipleri kavgaya karışan kalabalığı dağıttı.



Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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