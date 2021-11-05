Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'da asker eğlencesinde tutukluk yapan silahın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.



Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.



Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi elinden, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

