Asker kınasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da askere gidecek genci uğurlamak için düzenlenen kına töreninde ik grup arasında kavga çıktı. Bir kişi bıçaklandı.

Asker kınasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

'da asker kınasında iki grup arasında çıkan kavgada 46 yaşındaki B.Ö. bıçaklanarak yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Kınaya katılan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. B.Ö., kavgada bacağından bıçaklandı. Kalabalığı dağıtan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...