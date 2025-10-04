Asker kınasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da asker kınasında iki grup arasında çıkan kavgada 46 yaşındaki B.Ö. bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Kınaya katılan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. B.Ö., kavgada bacağından bıçaklandı. Kalabalığı dağıtan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.