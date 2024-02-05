Asker konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücülere para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Bulvarı üzerinde asker eğlencesi konvoyu oluşturarak trafik akışını tehlikeye düşüren araç sürücüleriyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.



Ekipler, kimliklerini belirledikleri sürücüler M.K, M.G, R.U. ve K.Y'yi yakaladı.



Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy yapmak", "taşıt yolu üzerinde sol şeritte duraklamak", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliğinin yasal zorunluluk veya yükümlülüklerine uymamak" ve "sigortasız araç kullanmak" gibi maddelerinden toplam 13 bin 236 lira ceza uygulandı.



Ayrıca, 4 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılırken, M.G'nin sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

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