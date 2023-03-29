"Asker sahaya geç indi" iddiası | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından "Asker kışladan geç çıkarıldı" eleştirilerine tepki gösterdi.



Erdoğan "Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursada biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz. 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içerisinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu tugayımıza bağlı Doğal Afetler Kurtarma Taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Ayrıca bölgedeki askeri birliklerle diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur." sözleriyle iddialara tepki gösterdi.



Sincan'da bulunan İnsani Yardım Tugayı'nda düzenlenen iftarda konuşan Erdoğan, doğal afetlere karşı çevre ile uyumlu yapılaşmanın önemine de dikkat çekti.



Erdoğan, "Tabiatın kendi işleyişine saygılı bir hayat nizamı kurmazsanız bir gün gelir tabiat hakkı olanı alır götürür. Depreme dayanıksız bina yaparsanız ilk büyük sallantıda yıkılır. Dere yatağına bina inşa ederseniz ilk büyük yağışta sele kapılır." dedi.



Savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, "Geçmişte kendi sınırlarımız içindeki terör saldırılarıyla bile baş etmekte zorlanırken bugün güney sınırlarımızda ve daha ötesinde dünyaya parmak ısırtan harekatlar icra ediyoruz. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyor. İnlerini başlarına geçiriyoruz." açıklamasında bulundu.