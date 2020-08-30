Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı’ arbedesi

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen duyarsız vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Küçükçekmece’de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi. Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı.

Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı. Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı.