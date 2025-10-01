Asker uğurlaması pahalıya patladı: 27 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da Kağıthane Tüneli’nde otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup tüneli trafiğe kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelledi.

Tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, askere uğurladıkları kişiyi havaya atarak konfetiler ile kutlama yaptı. Tünel kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yolu kapatarak trafiği tehlikeye atan kişilerin kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu H.K. (34), U.K.(23), M.A. (29), O.Ö.(30), A.A.(22), F.Ç.(29) isimli sürücüler ve F.D. (23), S.E. (21), E.Y. (20), M.B.' (20) yakalandı. Şüphelilerden 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan 10 şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 894 lira para cezası uygulandı.