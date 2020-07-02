Asker uğurlamasında tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 30 Haziran saat 21.00 sıralarında Kağıthane'de asker uğurlama konvoyu oluşturarak tüneli kapatan ve görüntüleri yayınlanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 SÜRÜCÜYE GÖZALTI



Ekipler, görüntüleri inceleyerek trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan ve maske takmayıp sosyal mesafeye uymayan 4 sürücüyü gözaltına aldı.

12 BİN 600 LİRA CEZA



Sürücülere ''Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Muhalefet'' suçundan toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.



Şüphelilere ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili maddeler gereğince de toplam bin 56 lira da ceza verildi.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI OLABİLİR



Gözaltına alınan sürücüler S.G., H.B., S.A. ve M.A. "Kara, Deniz, Hava veya Demiryolları ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' gereği adli işlem yapılmak üzere Şişli Kuştepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

VİDEO: TEHLİKELİ ASKER UĞURLAMASI (ARŞİV)