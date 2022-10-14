Asker uğurlamasında tüneli kapattılar

İstanbul'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup Kağıthane Tüneli'ni kapattı.

Asker uğurlamasında tüneli kapattılar

Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. 

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Tüneli'nde meydana geldi. eğlencesi yapan bir grup, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlattı.

Asker uğurlamasında tüneli kapattılar - 1

Tünelde trafik dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup konvoy halinde yollarına devam etti.

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