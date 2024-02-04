Asker uğurlayan grup yol kesip tünelde ateş açtı

İstanbul Avcılar'da asker uğurlaması sırasında yol kapatan grup havaya ateş açtı.

Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Esenyur istikametine giderken köprü altında meydana geldi.

Asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

