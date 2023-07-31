"Askere gideceğim" diyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

İstanbul Sultangazi'de zabıta ekipleri, son günlerde artan "Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlardan askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramadabu kişilerin üzerinden bin lira para çıktı. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı.