"Askere gideceğim" diyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

İstanbul Sultangazi'de askere gideceklerini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 3 kişiye "dilencilik" yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakalanan 3 kişinin üzerinden bin lira para çıktı.

"Askere gideceğim" diyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

Sultangazi'de zabıta ekipleri, son günlerde artan "Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlardan askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramadabu kişilerin üzerinden bin lira para çıktı. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

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