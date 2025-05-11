Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu

Oto yıkama ve araç kiralama işleriyle geçimini sağlayan Oktay Yanık, IBAN yoluyla ödeme kabul ederek dolandırıcıların tuzağına düştü. Eylül ayında askere gitmeyi bekleyen Yanık, cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu

'da araç kiralama ve oto yıkama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı.

Nitelikli yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullandı.

HESABINA PARA ATTILAR

Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar, kayıplara karıştı.

CEZAEVİNE GİREBİLİR

Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı.

Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeleri nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevi yerine cezaevine girebileceğini söyledi.

Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu - 1 Oktay Yanık

"SÜREKLİ CEZAAEVİNE GİRİPİ ÇIKIYORUM"

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, şunları kaydetti:

"Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor.

Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer hesabımıza para gönderdiler.

Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik.

Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum."

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