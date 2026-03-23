Askere gidecekti, eğlencede silahla vuruldu

Çorum'da askere gidecek bir genç için organize edilen uğurlama eğlencesi hastanede sona erdi.

Olay akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de meydana geldi. Bir grup, R.Y.'yi askere uğurlamak için mahallede kurulan çadırda bir araya geldi. Bir süre sonra, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan R.Y., bacağından yaralandı. Arkadaşlarının özel araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı R.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.