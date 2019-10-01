Gaziantep'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki iki asker hafif yaralandı.
Ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılar, daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu arada, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, yaralıları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
Askeri araç devrildi: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.
Gaziantep'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.