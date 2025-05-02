Askeri araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kırklareli'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile bir otomobil, Kırklareli-İstanbul Karayolu'nun Kolej mevkisinde çarpıştı.



Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.



Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

