Askeri araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile bir otomobil, Kırklareli-İstanbul Karayolu'nun Kolej mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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