Askeri araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile bir otomobil, Kırklareli-İstanbul Karayolu'nun Kolej mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...