Askeri araç kazasında albay şehit oldu
25.10.2026 00:21
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu açıkladı. (Foto: Arşiv)
Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu. 2 personel de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada 2 personelin de yaralandığını bildirildi. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."